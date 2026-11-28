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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México presentó una queja formal ante la Embajada de Estados Unidos por la habilitación de una línea de denuncias en WhatsApp y Signal para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con grupos criminales, lo que fue anunciado este miércoles por Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se comunicó con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, para presentar una queja formal y el diplomático expresó que "lo iba a revisar".

La Mandataria federal reiteró que su trabajo es defender la soberanía, por lo que establece con Estados Unidos una relación de coordinación y no de subordinación.

Acusó como un acto injerencista la apertura de esta línea de denuncia anónima para que la DEA reciba información sobre lo que llama "integrantes de organizaciones terroristas extranjeras designadas", es decir, cárteles de droga mexicanos.

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"Y cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA, pues tenemos que manifestarnos. Tenemos que decir lo que pensamos y además es una obligación hacerlo. Porque nosotros tenemos que defender la soberanía, porque es el mandato popular y es lo que dice nuestra Constitución".

Sheinbaum Pardo pidió a Estados Unidos atender el consumo de drogas en su población y recordó que en el libro "Pueblo" el expresidente Andrés Manuel López Obrador abunda sobre la visión estadounidense en relación a bienes y que su felicidad está asociada al dinero y a la acumulación. Mientras los mexicanos fomentan valores culturales y familiares.