PRI reclama sesión virtual en INE durante proceso electoral

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El arranque de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de este jueves terminó convertido en un nuevo encontronazo entre el PRI, Morena y las propias consejerías electorales, luego de que la autoridad electoral determinó realizar la reunión de manera virtual y mantener cerrado el salón de sesiones, conocido como la "Herradura de la Democracia".

Reclamos del PRI por sesión virtual en INE

El reclamo fue encabezado por el consejero del Poder Legislativo del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien acudió presencialmente a las instalaciones del INE y transmitió desde el exterior del salón, mientras las consejerías participaban de manera remota.

El priista cuestionó que, en pleno inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el Consejo General no sesionara de manera presencial. "Nosotros estamos aquí presentes; los que no están presentes son ustedes, señoras y señores consejeros", reprochó Gutiérrez Mancilla, al tiempo que aseguró que el salón estaba cerrado.

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El legislador priista sostuvo que ya no existen condiciones sanitarias que justifiquen recurrir a una sesión virtual y acusó al INE de utilizar la pandemia como pretexto.

"Hoy ya no estamos viviendo tiempos de pandemia", dijo. A partir de ahí, elevó el tono y acusó al instituto de mantener una actitud de complacencia con el gobierno de Morena.

Reacciones y defensa del INE

PRI pide regresar al instituto

El también representante priista Emilio Suárez Licona se sumó al reclamo y sostuvo que la modalidad virtual impedía una discusión frontal entre los integrantes del Consejo General.

"No quieren que estemos en la discusión frontal, tratan de ponerse detrás de una pantalla y eso nosotros no lo vamos a permitir", señaló. Suárez Licona también calificó la decisión como una determinación con "tinte político" y cuestionó la relación del INE con la administración federal.

El representante del partido Somos, Marco Baños, se sumó al extrañamiento y consideró que, una vez iniciado el proceso electoral, las sesiones deberían desarrollarse de manera presencial por la relevancia de los asuntos que se discuten.

Frente a los cuestionamientos, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el reglamento interno permite que el Consejo General sesione bajo modalidades presencial, virtual o híbrida.