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Seguridad

Fuerte choque en Periférico deja una persona lesionada

Recibió atención médica en el lugar, mientras policías abanderaron la zona para vialidad

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 02:47 p.m.
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Fuerte choque en Periférico deja una persona lesionada
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      Un fuerte accidente se registró sobre Anillo Periférico, a la altura de la entrada a Cañada del Lobo, en dirección de la Fenapo hacia el Hospital del Niño y la Mujer.

      En la zona, el conductor de una camioneta particular, aparentemente perdió el control de la dirección y se estrelló contra un paradero de piedra.

      Una persona lesionada recibió atención médica en el lugar, mientras corporaciones policiacas abanderaron la zona para dar vialidad.

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