Fuerte choque en Periférico deja una persona lesionada

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Un fuerte accidente se registró sobre Anillo Periférico, a la altura de la entrada a Cañada del Lobo, en dirección de la Fenapo hacia el Hospital del Niño y la Mujer.

En la zona, el conductor de una camioneta particular, aparentemente perdió el control de la dirección y se estrelló contra un paradero de piedra.

Una persona lesionada recibió atención médica en el lugar, mientras corporaciones policiacas abanderaron la zona para dar vialidad.

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