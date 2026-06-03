logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Prisión preventiva a alcalde de Cuautla

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Prisión preventiva a alcalde de Cuautla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Corona, alcalde de Cuautla, Morelos, bajo la presunción de estar vinculado a una red de funcionarios municipales con nexos con el crimen organizado. Un juez de control ordenó su reclusión inmediata en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 "CPS Sonora".

      El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación penal en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora. La FGR acusa formalmente al funcionario por la posible comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

      La FGR informó que la defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para retrasar la vinculación a proceso, razón por la cual el juzgador dictó la permanencia obligatoria en el penal federal de máxima seguridad hasta que se defina su situación jurídica.

      La captura de Jesús "N" derivó de un despliegue del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN). 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Exfiscal César Jáuregui colabora como testigo en investigación de FGR
        Exfiscal César Jáuregui colabora como testigo en investigación de FGR

        Exfiscal César Jáuregui colabora como testigo en investigación de FGR

        SLP

        El Universal

        La FGR continúa con más de 120 diligencias y entrevistas para esclarecer la participación de agentes extranjeros.

        Segob reitera compromiso para diálogo con CNTE tras paro nacional
        Segob reitera compromiso para diálogo con CNTE tras paro nacional

        Segob reitera compromiso para diálogo con CNTE tras paro nacional

        SLP

        El Universal

        Autoridades rechazan obstrucción al libre tránsito y llaman a evitar riesgos en manifestaciones magisteriales.

        Plataformas digitales en México limitan pago de utilidades a trabajadores
        Plataformas digitales en México limitan pago de utilidades a trabajadores

        Plataformas digitales en México limitan pago de utilidades a trabajadores

        SLP

        El Universal

        Uber y DiDi justifican no pagar utilidades alegando creación de nuevas empresas para cumplir la ley.

        Senado publica reforma judicial y electoral en DOF 2026
        Senado publica reforma judicial y electoral en DOF 2026

        Senado publica reforma judicial y electoral en DOF 2026

        SLP

        El Universal

        Las modificaciones entraron en vigor para fortalecer la integridad de candidaturas y actualizar el marco jurídico electoral.