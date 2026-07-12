Morena y aliados inician proceso electoral 2026-2027

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Aunque la ley marca que el proceso electoral 2026-2027 inicia en septiembre próximo, ya varios partidos políticos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos a los más de 15 mil puestos de elección popular que se votarán el 6 de junio del próximo año.

Morena y aliados comienzan selección anticipada de candidatos

Hasta ahora, la alianza entre Morena, PT y PVEM; así como el PAN y el PRI, por separado, han iniciado formalmente algunos de estos procesos. De acuerdo con consejeros y exconsejeros electorales consultados por EL UNIVERSAL, esta práctica puede poner en desventaja a los dos partidos que apenas obtuvieron su registro: Somos México y PAZ.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) busca regular estos procesos de selección interna de los partidos, muchos expertos consideran que es una práctica a todas luces ilegal, ¿pero cuándo comenzaron los partidos a adelantarse?

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Cronología y antecedentes de la anticipación electoral

2023: El inicio de una nueva campaña

En 2023, rumbo a la elección federal de 2024, Morena comenzó el proceso de selección de sus candidatos a gobernador y a la Presidencia de la República antes de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde abril de ese año a hablar de "destapar corcholatas".

A través de sus conferencias mañaneras, AMLO mencionaba a quienes "podrían ser buenos candidatos" a la Presidencia de la República. Así, estos personajes comenzaron a pagar propaganda y a realizar actos públicos para posicionar su imagen rumbo a la encuesta abierta que Morena abre cada proceso electoral para elegir a sus candidatos.

Ante las impugnaciones que presentaron ciudadanos y líderes de la oposición, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que no eran actos anticipados de campaña si no se llamaba abiertamente al voto a favor de Morena o de ellos mismos.

"Lo que ha ocurrido con la resolución del Tribunal Electoral –actor muy importante que fue el autor del problema— de que si no pides el voto no cometes actos de precampaña, pues permite que todo esto de promover la soberanía nacional y promover la cuarta transformación, pues se vale, es una interpretación equivocada, pero existe el engaño", explicó Luis Carlos Ugalde a EL UNIVERSAL.

En ese año solo fue Morena quien cometió dicha anticipación; pero este 2026, previo al proceso federal intermedio, también se han sumado sus partidos aliados, el PVEM y el PT; así como el PAN y el PRI.

Procesos de registro y organización partidaria para 2027

Del 22 al 27 de junio, Morena llevó a cabo su registro presencial y en línea de aspirantes a precandidatos bajo el nombre de Coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional. El registro se hizo para quienes aspiran a ejercer ese cargo, para eventualmente convertirse en los candidatos del partido o de la alianza a gobernador.

Asimismo, el 25 de junio, el PAN lanzó el registro en línea de aspirantes a convertirse en Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad. El proceso no tiene una fecha límite, pues su fin es la afiliación ciudadana y apertura de candidaturas a cualquiera que no sea militante de Acción Nacional.

De la misma manera, el PRI realizó el registro de los aspirantes a convertirse en Defensores de México, una red nacional de organización territorial encargada de recorrer el país y preparar el terreno para las candidaturas priistas de 2027.

El periodo de registro fue del 30 de junio al 9 de julio pasado. El tricolor nombró como coordinadora de la Red Ciudadana Nacional a Rosario Robles Berlanga.

Sumados a Morena, el PT y el PVEM comenzaron también sus procesos con anterioridad. Aunque fue de manera interna y privada, estos aspirantes se inscribieron al proceso de Morena y comenzaron recorridos por los estados promocionando los logos de sus partidos.