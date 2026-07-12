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Colocan memorial en Ángel de la Independencia por desapariciones

Autoridades y Comisión de Derechos Humanos acudieron tras la instalación del memorial en Paseo de la Reforma.

Por El Universal

Julio 12, 2026 06:17 p.m.
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Colocan memorial en Ángel de la Independencia por desapariciones
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Colectivos de búsqueda y familiares de Ana Amelí instalaron un memorial bajo el Ángel de la Independencia en el cual aparece la frase "México campeón en desaparición, más de 135 mil en 2026".

      Instalación del memorial y reacción oficial

      La instalación se realizó tras la marcha en Paseo de la Reforma por la desaparición de Ana Amelí, cuyo paradero se desconoce desde hace un año cuando la joven realizó senderismo en el Pico del Águila, en la zona del Ajusco.

      Los colectivos cruzaron las rejas metálicas que delimitaban el ingreso al pie del Ángel de la Independencia. En tanto, arribaron personal de las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, así como de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

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      Testimonio de la madre de Ana Amelí

      En las escalinatas del monumento histórico, la madre de Ana Amelí recordó cómo empezó la travesía para localizar a su hija hace un año.

      "Hoy hace 365 días una llamada cambió mi vida como madre, la vida de una familia. El pasado 12 de julio de 2025, pasadas las siete de la tarde, nos dimos cuenta de que Amelí, una estudiante de 19 años, que había salido como cualquier joven a disfrutar de una caminata a un hermoso lugar en el Ajusco, no contestaba el teléfono, no se veía que contestara mensaje alguno, sólo silencio", refirió Vanessa Gámez.

      Ante el grupo de policías que apareció por los trabajos para colocar el memorial bajo el Ángel de la Independencia, la madre de Ana Amelí calificó que esa acción no era un delito, como según le habían notificado a ella los uniformados.

      "Esto es un recordatorio de todo el dolor que nos han causado a más de 365 días sin mi hija (...) Esto no es un crimen (la instalación del memorial), esto es un recordatorio de que los criminales que están en las instituciones de seguridad son ellos, son ellos lo que permiten que los niños, mujeres, jóvenes y todos desaparezcan", acusó.

      Finalmente, un hombre, que se identificó como Arturo Carrasco, realizó una oración junto al memorial en referencia a la joven desaparecida y las personas no localizadas en México.

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