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Haaland se despide de la Copa Mundo 2026 con mensaje emotivo

El atacante del Manchester City expresó orgullo y optimismo sobre el futuro del fútbol noruego.

Por El Universal

Julio 12, 2026 03:56 p.m.
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Haaland se despide de la Copa Mundo 2026 con mensaje emotivo
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      Con siete goles anotados a lo largo de la Copa del Mundo, Erling Braut Haaland se consolidó como una de las grandes figuras del torneo y se ganó el reconocimiento de aficionados alrededor del planeta.


      Sin importar la dolorosa eliminación de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final, el delantero abandonó el terreno de juego entre aplausos y ovaciones, un reconocimiento al extraordinario nivel que mostró durante la competencia.

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      El atacante del Manchester City, pieza fundamental en la histórica actuación de su selección, atendió a los medios de comunicación tras el final de la aventura mundialista. Haaland se mostró sereno y orgulloso de lo conseguido por su equipo en una de las mejores participaciones de su país.
      Además de protagonizar un emotivo abrazo con Jude Bellingham al término del encuentro, el goleador aprovechó para agradecer la oportunidad de disputar un torneo de tal magnitud.
      "Han sido las mejores semanas y la mejor experiencia de mi vida. Ha sido algo totalmente surrealista, cuesta asimilarlo ahora. Uno se siente un poco vacío. Si pienso rápidamente en estos 40 días, ha sido una locura total. Es un poco difícil asimilar semejante espectáculo o montaña rusa en la que hemos estado durante las últimas seis semanas, porque han pasado tantas cosas...Han sido tantas impresiones, tantas emociones", comentó.
      El goleador noruego, que ahora tendrá un periodo de descanso, también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de optimismo a sus compatriotas. Haaland destacó el crecimiento que ha mostrado la selección en los últimos años y aseguró que este Mundial es solo el comienzo de un proyecto que todavía tiene mucho por ofrecer.
      "Espero que esto haya unido al pueblo. Debemos sentirnos orgullosos, pero al mismo tiempo aprender de esto. Esto está cambiando Noruega. Esto me está cambiando a mí. Estamos construyendo sobre una base sólida en Noruega y se trata de mantenerla. Hemos demostrado que somos uno de los mejores equipos del mundo", finalizó.

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