Tu equipo del Mundial fue eliminado. ¿A cuál semifinalista podrías alentar ahora?

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Así que tu equipo predilecto fue eliminado del Mundial. Quieres seguir atento al torneo pero necesitas un equipo al cual alentar para mantener el interés.

La idea de apoyar a cualquier equipo que no sea el tuyo puede ser inconcebible para algunos, pero no vamos a llamarte aficionado oportunista. De hecho, estamos aquí para ayudarte, con una guía práctica de los semifinalistas (los cuartofinalistas de la primera versión de esta guía están al final, si quieres recordar).

Hemos incluido las probabilidades de que cada equipo gane la final, basadas en el consenso de varias casas de apuestas deportivas de Estados Unidos hasta primera hora del domingo , e incluso añadimos los cánticos que necesitas para encajar de inmediato. Aquí tienes tus ocho opciones, en orden alfabético.

Argentina

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PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +360 (apuesta 10 dólares, gana 36 )

FIGURA: ¿Has oído hablar de un tipo llamado Lionel Messi?

LO QUE HAY QUE SABER: Los argentinos buscan convertirse en la primera nación en revalidar el título del Mundial masculino desde Brasil en 1962. Messi —sí, él— es el máximo goleador histórico del Mundial con 21 tantos y este año lidera el torneo con ocho.

CÁNTICO ELEGIDO: "Vamos, vamos Argentina.

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Las apuestas seguras, el asado, los 10 con talento.

Inglaterra

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +330 (apuesta 10 dólares, gana 33 )

FIGURAS: Harry Kane, Jude Bellingham

LO QUE HAY QUE SABER: No se ha hablado mucho de ello... pero la selección masculina de Inglaterra no gana un gran torneo desde el Mundial de 1966. Los ingleses reglamentaron el fútbol, pero rara vez han sido los mejores en éste.

CÁNTICO ELEGIDO: "It's coming home" ("está viniendo a casa")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Oasis, los leones, el 'fish and chips' y las décadas de dolor.

Francia

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +150 (apuesta 10 dólares, gana 15 )

FIGURAS: Kylian Mbappé, Michael Olise

LO QUE HAY QUE SABER: Francia fue campeona en 2018, subcampeona en 2022 y es la favorita de mucha gente este año. El entrenador saliente de Francia, Didier Deschamps, ya es una figura histórica del Mundial: ganó el título como capitán de Francia en 1998 y condujo al equipo al trofeo 20 años después.

CÁNTICO ELEGIDO: "Allez les bleus" ("¡Vamos, Azules!")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Las baguettes, las grandes torres, el champán, los ataques temibles.

España

PROBABILIDADES DE LEVANTAR EL TROFEO: +330 (apuesta 10 dólares, gana 33 )

FIGURAS: Lamine Yamal, Rodri

LO QUE HAY QUE SABER: España no había recibido ni un gol en cinco partidos, hasta el duelo de cuartos de final contra Bélgica. Sí, ni uno solo en cinco partidos. Y con Yamal, el equipo cuenta con el extremo que fue la revelación de 16 años en el camino hacia el título de la Eurocopa en 2024. Su cumpleaños será el lunes, cuando tendrá la veterana edad de 19 años.

CÁNTICO ELEGIDO: "Lolololo"

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Las tapas, las porterías a cero, el fútbol de posesión, los extremos precoces.

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Brinda por...

Bélgica

ELIMINADA POR: España, el viernes

FIGURAS: Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois

LO QUE HAY QUE SABER: Los belgas eliminaron a Estados Unidos en octavos de final —y muchos en todo el mundo sintieron que se hizo justicia tras la intervención del presidente Donald Trump para que Folarin Balogun pudiera jugar el partido con Estados Unidos. Bélgica suscitaba pocas expectativas con muy pocos de sus veteranos de larga trayectoria aún en la plantilla.

CÁNTICO ELEGIDO: "Waar is dat feestje" ("¿Dónde está la fiesta?") o "Tous ensemble" ("Todos juntos")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Los waffles, el chocolate, las celebraciones de baile de moda, generaciones doradas duraderas pero algo decepcionantes.

Marruecos

ELIMINADO POR: Francia, el jueves

FIGURAS: Achraf Hakimi, Bono

LO QUE HAY QUE SABER: Marruecos se convirtió en 2022 en la primera nación africana o árabe en alcanzar las semifinales del Mundial, en un momento decisivo para este deporte. Los marroquíes aspiraban a repetirlo cuatro años después —pero necesitaban vencer a Francia, el mismo equipo que los eliminó en semifinales hace cuatro años.

CÁNTICO ELEGIDO: "Dima Maghrib" ("Marruecos para siempre")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Los desiertos, los zocos, los no favoritos.

Noruega

ELIMINADA POR : Inglaterra, el sábado

FIGURAS: Erling Haaland, Martin Odegaard

LO QUE HAY QUE SABER: Los noruegos disputaron su primer Mundial desde 1998 y nunca habían llegado tan lejos. Tanto en los estadios como en casa, sus aficionados se volvieron sinónimo de sus interpretaciones del "remo vikingo.

CÁNTICO ELEGIDO: "Ro! Ro!" ("¡Rema! ¡Rema!")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Remar, Snapchat, los grandes delanteros rubios, vencer a Brasil.

Suiza

ELIMINADA POR : Argentina , el sábado

FIGURAS: Granit Xhaka, Johan Manzambi

LO QUE HAY QUE SABER: Los suizos son consistentemente buenos en la Eurocopa y ahora por fin estaban dando un salto adicional en el Mundial, al alcanzar los cuartos de final por primera vez en 72 años. Son difíciles de vencer en 90 minutos.

CÁNTICO ELEGIDO: "Hopp Schwiiz" o "Hop Suisse" ("¡Vamos, Suiza!")

ELIGE ESTE EQUIPO SI TE GUSTAN: Roger Federer, múltiples idiomas nacionales, más cencerros, la inmigración, un buen transporte público.