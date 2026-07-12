Van por "aplicación ética" de la IA en planes de estudio

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El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación para incluir, en los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana, el fomento de la inteligencia artificial y su aplicación ética.

Se trata de una iniciativa del diputado Pedro Vázquez González (PT), que buscar asegurar la implementación adecuada de la IA en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la protección de datos personales de las y los estudiantes.

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El documento, turnado a la Comisión de Educación, menciona en su exposición de motivos que el Sistema Educativo Mexicano carece de disposiciones específicas que regulen la incorporación, uso, alcances y límites de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.Subraya que esta ausencia normativa "provoca que su implementación ocurra de manera heterogénea, discrecional y sin criterios pedagógicos ni éticos uniformes, lo que puede afectar la calidad educativa y generar incertidumbre tanto para docentes como para estudiantes".Destaca que en el ámbito educativo la inteligencia artificial permite desarrollar herramientas pedagógicas innovadoras, personalizar procesos de aprendizaje, fortalecer la investigación científica y mejorar la gestión del sistema educativo.Asimismo, facilita la generación de recursos didácticos, el análisis de datos educativos y la identificación de necesidades formativas de los estudiantes, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad educativa."La inteligencia artificial no solo representa una herramienta tecnológica adicional, sino una transformación profunda en la forma en que se produce, transmite y evalúa el conocimiento. Estas tecnologías tienen la capacidad de emular procesos cognitivos humanos, como la generación de textos, su análisis y la resolución de problemas, lo que obliga a replantear los métodos tradicionales de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como el papel del docente en el proceso educativo", precisa el documento.Vázquez González indicó que el impulso de la inteligencia artificial en la educación debe orientarse bajo principios de inclusión, equidad y responsabilidad social, garantizando que estas herramientas contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país, así como a la reducción de las brechas digitales y educativas."De esta manera, el Estado mexicano podrá consolidar una política educativa orientada a la formación de ciudadanas y ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad del conocimiento, para ayudar al desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y el bienestar social", concluyó.