Propone el PAN regular las mañaneras

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Ciudad de México.- En el marco del debate por los lineamientos sobre el derecho de las audiencias, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que presentará una iniciativa para obligar al gobierno federal a que las conferencias mañaneras estén sujetas a reglas de verificación, rectificación, derecho de réplica y rendición de cuentas.

Afirmaron que la propuesta no pretende cancelar la conferencia, censurar a la Presidenta ni impedirle expresar opiniones políticas.

El diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que la primera obligación propuesta consistiría en respaldar las cifras, documentos y acusaciones presentadas en la conferencia.

"La segunda sería corregir oportunamente la información falsa o inexacta.

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"La tercera permitiría que cualquier persona, partido, empresa u organización directamente señalada pudiera responder con oportunidad, relevancia y difusión equivalentes", mencionó.

El congresista panista puntualizó que la propuesta se justifica en el artículo 6 constitucional, que reconoce el derecho de réplica.