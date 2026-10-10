Protestan los trabajadores del IMSS

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Ciudad de México.- En al menos 18 entidades del país, médicos y enfermeras sindicalizados, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron para exigir aumento salarial de 10% y que les surtan medicamentos e insumos para que realicen dignamente su trabajo en las unidades médicas.

También pidieron la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por haber acordado un incremento de 6.8% al salario para el periodo 2026-2027.

Este viernes se registraron manifestaciones y cierres de vialidades en: Oaxaca, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Chiapas, Tlaxcala, Estado de México, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Y en Michoacán y Morelos, el pasado 8 de octubre.

El personal médico analizaba esta noche continuar el plantón enfrente de las oficinas centrales del Seguro Social, donde despacha su director general Zoé Robledo. Desde el jueves pasado y este viernes cerraron desde temprano los carriles centrales de Paseo de la Reforma, hasta las 19:00 horas.

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En las manifestaciones, el personal médico gritó consignas y levantó pancartas para exigir que el IMSS les proporcione mejores condiciones de trabajo y que termine con el desabasto de medicamentos en las unidades médicas.