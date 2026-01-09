¿Qué autos no circulan por contingencia ambiental en CDMX?

La Zona Metropolitana del Valle de México presenta niveles de concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. Debido a esto, la contingencia ambiental afecta principalmente a la Ciudad de México y el Estado de México, lo que implica la reducción de emisiones contaminantes y el riesgo de afectaciones a la salud. Por esta razón, se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono.



¿Qué autos no circulan este 9 de enero?

· La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 5:00 hasta las 22:00 hrs.

· Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

· Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 .

· Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

· Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

· Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

· Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

· Los taxis con holograma de verificación "1" o "2" y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 y 9.



¿Me pueden multar si circulo durante la contingencia?

Las patrullas ambientales tienen la facultad de detener y sancionar a los vehículos que circulen sin permiso. Según el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que oscila entre $2,346.20 y $3,519.30.



¿Por qué es importante el programa Hoy No Circula?

Según la Secretaría del Medio Ambiente, el objetivo principal del programa Hoy No Circula es "establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo".



¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Existen algunas unidades que no están sujetas a estas restricciones. A continuación, se presenta la lista de vehículos exentos:

· Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

· Vehículos que porten holograma "0" o "00" vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.

· Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

· Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

· Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

· Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

· Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

· Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

· Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diesel y gas L.P.).

· Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

· Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

· Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Es fundamental respetar estas restricciones para contribuir a la reducción de la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.