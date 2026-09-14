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Sheinbaum habla sobre Vivienda para el Bienestar

La inversión acumulada en el programa alcanza 75.9 mil millones de pesos y se prevé llegar a un billón de pesos.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 12:51 p.m.
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Sheinbaum habla sobre Vivienda para el Bienestar
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentó avances del programa de Vivienda para el Bienestar, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

      Avances reportados por Sedatu en Vivienda para el Bienestar

      En la conferencia mañanera de este lunes 14 de septiembre en Palacio Nacional, Vega reportó 12 millones de familias beneficiadas a través de la construcción de un millón 800 mil viviendas nuevas en el sexenio; mejoramiento vivienda; mejoramiento de las condiciones de crédito; un millón de escrituras; y créditos tradicionales.

      Vega expuso que 667 mil viviendas ya están contratadas; ya se consiguió el suelo, se elaboró proyecto ejecutivo y se firmaron contratos con las distintas empresas que van a construir. Van 766 proyectos que representa el 37% de avance de la meta total.

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      Lo que ya se tiene como inversión acumulada son 75.9 mil millones de pesos a la fecha. "Se calcula que vamos a llegar a un billón de pesos como inversión total para el Programa de Vivienda para el Bienestar", recordó la titular de Sedatu.

      Agregó que ya van 277 mil viviendas en obras, 89 mil asignadas y colocadas y que el sector privado está invirtiendo.

      Aseguró Vega que se cumple con servicios básicos, ubicación accesible y adecuación cultural, entre otros factores.

      Sheinbaum destaca impacto social y económico del programa

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar y afirmó que serán beneficiadas alrededor de 12 millones de familias durante todo el sexenio.

      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "es buenísimo este programa por donde se vea, pero sobre todo lo más importante, se da acceso a lo que nosotros consideramos un derecho, que es una vivienda digna".

      En ese sentido, destacó que la inversión del programa rondará el 1.2% del PIB anual, así como también generará alrededor de 2.4 millones de empleos como parte de la construcción de las viviendas.

      Entidades con mayor y menor avance en construcción de viviendas

      Por su parte, Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, explicó que las entidades con mayor construcción de vivienda son Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz, mientras que Baja California y Ciudad de México registran menor avance.

      "Vamos muy bien en general en todas las entidades, pero hay entidades donde hay mayor aportación de suelo y donde se está avanzando mucho más en la construcción de vivienda y hay otras que por las condiciones de desarrollo urbano y el costo de suelo es menor", dijo.

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