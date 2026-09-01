logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Recomiendan vigilancia diaria ante casos de gusano barrenador

Ganaderos deben atender de inmediato las heridas y extremar cuidados en animales recién nacidos

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 09:53 a.m.
A
Recomiendan vigilancia diaria ante casos de gusano barrenador
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras la confirmación de seis casos de gusano barrenador en ganado de comunidades del municipio de Choix, autoridades sanitarias recomendaron reforzar la revisión diaria de los animales para detectar y atender oportunamente posibles infestaciones.

      El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas. Al desarrollarse, las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden provocar infecciones graves e incluso la muerte del animal.

      El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recomienda inspeccionar principalmente a los ejemplares que presenten heridas o hayan sido sometidos recientemente a procedimientos como castración, descorne o marcaje.

      La vigilancia debe concentrarse también en las crías recién nacidas, debido a que la herida del ombligo puede facilitar el depósito de huevos. También deben revisarse las lesiones provocadas por garrapatas, mordeduras, alambres o accidentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las heridas deben limpiarse y atenderse de inmediato con productos larvicidas y cicatrizantes, preferentemente bajo supervisión de personal veterinario. Los animales enfermos, con lesiones abiertas o presencia de larvas no deben ser movilizados, a fin de reducir el riesgo de propagación.

      Entre las señales de alerta se encuentran las heridas que aumentan de tamaño, desprenden mal olor o presentan larvas visibles. Los ejemplares afectados también pueden mostrar inquietud, pérdida de apetito, aislamiento o deterioro físico.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Recomiendan vigilancia diaria ante casos de gusano barrenador
      Recomiendan vigilancia diaria ante casos de gusano barrenador

      Recomiendan vigilancia diaria ante casos de gusano barrenador

      SLP

      Redacción

      Ganaderos deben atender de inmediato las heridas y extremar cuidados en animales recién nacidos

      Gusano barrenador llega al norte de Sinaloa
      Gusano barrenador llega al norte de Sinaloa

      Gusano barrenador llega al norte de Sinaloa

      SLP

      El Universal

      Autoridades emiten una alerta sanitaria tras confirmar seis casos en ganado de comunidades de Choix

      INE abre registro para voto de mexicanos en el extranjero
      INE abre registro para voto de mexicanos en el extranjero

      INE abre registro para voto de mexicanos en el extranjero

      SLP

      El Universal

      Una aplicación facilitará el proceso con validación biométrica y acompañamiento

      INE rechaza nuevo emblema de Somos por mapa de México
      INE rechaza nuevo emblema de Somos por mapa de México

      INE rechaza nuevo emblema de Somos por mapa de México

      SLP

      El Universal

      Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos, acusó al INE de arbitrariedad tras el rechazo del emblema.