Recomiendan vigilancia diaria ante casos de gusano barrenador

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Tras la confirmación de seis casos de gusano barrenador en ganado de comunidades del municipio de Choix, autoridades sanitarias recomendaron reforzar la revisión diaria de los animales para detectar y atender oportunamente posibles infestaciones.

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas. Al desarrollarse, las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden provocar infecciones graves e incluso la muerte del animal.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recomienda inspeccionar principalmente a los ejemplares que presenten heridas o hayan sido sometidos recientemente a procedimientos como castración, descorne o marcaje.

La vigilancia debe concentrarse también en las crías recién nacidas, debido a que la herida del ombligo puede facilitar el depósito de huevos. También deben revisarse las lesiones provocadas por garrapatas, mordeduras, alambres o accidentes.

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Las heridas deben limpiarse y atenderse de inmediato con productos larvicidas y cicatrizantes, preferentemente bajo supervisión de personal veterinario. Los animales enfermos, con lesiones abiertas o presencia de larvas no deben ser movilizados, a fin de reducir el riesgo de propagación.

Entre las señales de alerta se encuentran las heridas que aumentan de tamaño, desprenden mal olor o presentan larvas visibles. Los ejemplares afectados también pueden mostrar inquietud, pérdida de apetito, aislamiento o deterioro físico.