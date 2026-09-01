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INE rechaza nuevo emblema de Somos por mapa de México

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos, acusó al INE de arbitrariedad tras el rechazo del emblema.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 09:29 a.m.
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INE rechaza nuevo emblema de Somos por mapa de México
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      El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la nueva propuesta de emblema presentada por el partido político Somos, al considerar que no elimina el problema de identidad que detectó desde un principio la autoridad electoral y luego refrendó la Sala Superior del Tribunal Electoral.

      Consejo General INE rechaza emblema partido Somos

      En su sesión extraordinaria urgente de la noche del lunes, el INE requirió al partido para que, en un plazo máximo de 48 horas, presente una nueva propuesta que atienda los parámetros fijados por el Tribunal Electoral.

      De acuerdo con el estatuto del partido Somos —a quien sí le aceptaron el cambio de nombre—, corresponde a su Asamblea Nacional expedir y reformar los documentos básicos, y excepcionalmente a la Secretaría General atender observaciones del INE, realizar las adecuaciones y remitir las constancias en el plazo establecido.

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      -----MX y el mapa de México es lo mismo: INE

      En la sesión extraordinaria, el INE advirtió que la sustitución de la denominación "MX" por el mapa de la República Mexicana, acompañado del verbo "Somos", constituye un símbolo inequívoco de identidad nacional y, en combinación, transmite la idea de representación del país en su conjunto. Por lo que el problema sigue siendo el mismo.

      "La identidad gráfica no puede ser neutra si denota pertenencia nacional, pues ello generaría una ventaja indebida frente a otras fuerzas políticas y vulneraría lo mandatado por la Sala Superior respecto de la función meramente distintiva de los signos partidistas", señala el proyecto avalado por el INE.

      Respuesta de Emilio Álvarez Icaza tras rechazo del INE

      Al filo de la media noche, después de concluir el INE su sesión extraordinaria, la representación de Somos presentó una tercera versión de su imagen institucional ante la Oficialía de Partes del INE.

      Durante la sesión, Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos, acusó al Consejo General de exceder sus atribuciones y recordó que por 20 meses ellos mismos permitieron a la organización utilizar el nombre y logo de "Somos México", realizar cerca de 400 asambleas y sumar a casi 300 mil ciudadanos.

      "La ley no le da atribuciones para calificar a un partido como se está haciendo en estos momentos. Es un acto arbitrario y un atropello contra la libertad de asociación y los derechos políticos", sostuvo Álvarez Icaza.

      "Podrán imponernos otro nombre y exigirnos otro emblema, pero no borrar nuestro origen ni nuestras causas. A nosotros nos van a seguir diciendo Somos México, con o sin permiso", aseguró.

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