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Seguridad

Desmantelan narcolaboratorio en Santa María del Río

Autoridades federales también decomisaron 3 mil 300 litros de precursores químicos y equipo para la elaboración de drogas

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 07:31 a.m.
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Desmantelan narcolaboratorio en Santa María del Río
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      Autoridades federales catearon un inmueble presuntamente utilizado para la elaboración de metanfetamina en el municipio de Santa María del Río, donde aseguraron 203 kilos de esa droga, además de precursores químicos y equipo industrial.

      De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el predio fue localizado mediante trabajos de investigación y vigilancia. Los datos recabados fueron presentados ante un juez de Control, quien autorizó la orden de cateo.

      Durante el operativo fueron decomisados 3 mil 300 litros y 25 kilos de precursores químicos, así como 13 costales, 14 bidones y 13 tambos que también contenían sustancias empleadas presuntamente en la producción de drogas.

      Las autoridades informaron que en el lugar también encontraron 260 tambos, 24 tinas, seis cilindros metálicos para gas LP, siete condensadores, 10 cubetas artesanales, cuatro centrifugadoras, dos motobombas y diversa documentación.

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      En el cateo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

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      Las sustancias, los objetos y la documentación quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que continuará con las investigaciones. El reporte oficial no informó sobre personas detenidas durante el operativo.

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