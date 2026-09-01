Lluvia deja pavimento mojado, pero sin cierres viales
Policía Municipal mantiene recorridos y pide conducir con precaución
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La lluvia registrada durante las primeras horas de este martes no ha provocado cierres viales en la capital potosina, informó la Policía Municipal.
De acuerdo con el reporte vial, las principales avenidas presentan pavimento mojado, por lo que se recomienda reducir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar accidentes.
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Elementos de la Policía de la Capital mantienen vigilancia y recorridos en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier incidente relacionado con las condiciones climáticas.
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