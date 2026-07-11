Reconocen labor de rescatistas

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al Agrupamiento Yumare de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el cual regresó de brindar apoyo por los sismos de 7.2 y 7.5 en Venezuela, ocurridos el pasado 24 de junio, donde rescataron 92 cuerpos, dos personas con vida y dos perros de entre los escombros.

Durante la recepción de este Agrupamiento en la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, la mandataria federal expresó que "la paz se construye con actos concretos de solidaridad".

"Gracias por su profesionalismo, por su disciplina y por su extraordinaria capacidad. Pero sobre todo gracias, porque su labor fue mucho más allá del deber que les fue encomendado, lo hicieron con entrega y sobre todo con un profundo humanismo (...), resaltó la presidenta.

"Su misión fue también un mensaje para el mundo: un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible, de que la paz se construye con actos concretos de solidaridad, de que la justicia también significa proteger la vida humana y de que el amor al prójimo continúa siendo uno de los valores más poderosos que puede ofrecer la humanidad", declaró.

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La embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, agradeció a Sheinbaum y a México por el apoyo brindado a su país después de los daños causados por los terremotos.

"Traigo la gratitud de un pueblo entero que me ha prestado su voz para venir hasta aquí; mirarlos a los ojos y decirles, con toda la solemnidad y con toda la ternura de nuestra alma, que ustedes se han convertido en un altar de solidaridad que da impulso a la vida. Han logrado con su humanidad y con su vocación de servicio, desdibujar la frontera para convertirnos en uno, en una antes de esta tragedia", pronunció la diplomática.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, reconoció al Agrupamiento Yumare por "cumplir con honor la misión de llevar ayuda y brindar apoyo en la búsqueda y rescate de personas afectadas por los devastadores sismos".

"Con su retorno, nos recuerdan que la grandeza de las naciones no solo se mide por su capacidad para superar sus propios desafíos, sino también por su carácter solidario, fraterno y humanista, con lo que se responde a las necesidades de ayuda exterior en los momentos de mayor adversidad(...)", dijo al destacar la participación de 264 militares y 18 binomios caninos.