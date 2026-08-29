logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Recuperan 5 mil mdd de familia ligada a García L.

Por El Universal

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
A
Recuperan 5 mil mdd de familia ligada a García L.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El 25 de agosto pasado el Estado mexicano recibió 5 mil 805 millones de dólares con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos de la familia Weinberg, vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

      La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos recuperados de los negocios ilícitos cometidos por el exsecretario de Seguridad Pública serán utilizados en proyectos educativos en Guerrero. 

      Omar Reyes Colmenares explicó que la recepción de los 5 mil 805 693 millones de dólares en la Tesorería de la Federación (Tesofe), se realizó a través de la gestión de la UIF y reiteró que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.

      El titular de la UIF señaló que los delitos de García Luna comenzaron desde 2008 y continuó hasta 2018, pues se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SSPC y FGR incautan miles de productos apócrifos en puerto michoacano
        SSPC y FGR incautan miles de productos apócrifos en puerto michoacano

        SSPC y FGR incautan miles de productos apócrifos en puerto michoacano

        SLP

        EFE

        El decomiso incluyó perfumes, mochilas y bolsas con marcas apócrifas, afectando la circulación ilegal de mercancía en Michoacán.

        Detienen en México a presuntos traficantes de migrantes que operaban con túneles a EEUU
        Detienen en México a presuntos traficantes de migrantes que operaban con túneles a EEUU

        Detienen en México a presuntos traficantes de migrantes que operaban con túneles a EEUU

        SLP

        EFE

        Operativo en Tonalá y Zapopan permitió asegurar vehículos, dinero y equipos electrónicos.

        Imitadora de Claudia Sheinbaum genera polémica en informe en Hidalgo
        Imitadora de Claudia Sheinbaum genera polémica en informe en Hidalgo

        Imitadora de Claudia Sheinbaum genera polémica en informe en Hidalgo

        SLP

        EFE

        El evento se realizó en Ixmiquilpan, Hidalgo, y formó parte de la gira de informes legislativos de la senadora oficialista.

        Américo Villarreal niega investigación por vínculos con crimen organizado
        Américo Villarreal niega investigación por vínculos con crimen organizado

        Américo Villarreal niega investigación por vínculos con crimen organizado

        SLP

        EFE

        Villarreal calificó los señalamientos como falsos y acusó al medio de propaganda política.