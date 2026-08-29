Recuperan 5 mil mdd de familia ligada a García L.

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Ciudad de México.- El 25 de agosto pasado el Estado mexicano recibió 5 mil 805 millones de dólares con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos de la familia Weinberg, vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos recuperados de los negocios ilícitos cometidos por el exsecretario de Seguridad Pública serán utilizados en proyectos educativos en Guerrero.

Omar Reyes Colmenares explicó que la recepción de los 5 mil 805 693 millones de dólares en la Tesorería de la Federación (Tesofe), se realizó a través de la gestión de la UIF y reiteró que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.

El titular de la UIF señaló que los delitos de García Luna comenzaron desde 2008 y continuó hasta 2018, pues se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.

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