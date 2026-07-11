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Recuperan dos cuerpos de la gruta turística

Por El Universal

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan dos cuerpos de la gruta turística
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      Cuetzalan, Pue.- Rescatistas especializados lograron ubicar y extraer los cuerpos de dos personas que habían quedado atrapadas en una gruta turística del municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla.

      Con ello, suman tres personas muertas, tres rescatadas con vida y una aún en calidad de desaparecida en la gruta Chichicazapa.

      Este viernes, un equipo de voluntarios de San Luis Potosí se unieron a la búsqueda. Ahí, instalaron un sistema de comunicación vía espeleo-WiFi, para facilitar la comunicación con rescatistas que siguen buscando.

      A inicio de semana siete personas quedaron atrapadas ante la crecida de un río subterráneo. En un primer momento, tres personas fueron rescatadas con vida del lugar y cuatro seguían atrapadas.

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      Posteriormente y tras un operativo de grupos técnicos especializados, conformados por células de rescate vertical y de buceo, localizaron el cuerpo de un hombre.

      Este viernes, el gobierno del estado informó que se localizaron dos cuerpos al interior de la gruta en una zona de difícil acceso. Derivado de las condiciones climáticas y la complejidad del terreno, las maniobras de extracción fueron complicadas, por lo que se prevé se continúe con la búsqueda de una persona más desaparecida durante este sábado.

      Hasta el momento no se ha logrado la identificación de los cuerpos, por lo que la Fiscalía General del Estado realizará las diligencias correspondientes.

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