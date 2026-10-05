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Refuerzan acciones por intensas lluvias

Por El Universal

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan acciones por intensas lluvias
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      Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en estrecha colaboración con las autoridades estatales y municipales reforzó las acciones preventivas en todo el país, ante el pronóstico de precipitaciones significativas.

      En un comunicado explicó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas y, en interacción con otros sistemas atmosféricos, originará lluvias intensas en zonas de NL, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

      Además, provocará precipitaciones muy fuertes en Coahuila y Campeche, y fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas.

      Detalló que al final del día se espera un marcado descenso de temperatura en el noreste del país y regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central.

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      En tanto, la circulación de otros sistemas generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur del país. Mientras, la circulación del huracán Rachel seguirá generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y oleaje elevado en las costas del occidente.

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