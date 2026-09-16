Refuerzan la seguridad en Mazatlán

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Ciudad de México.- Autoridades federales desplegaron tres mil 436 elementos y 130 unidades para reforzar labores operativas, de vigilancia, prevención en la ciudad de Mazatlán, así como en los principales tramos carreteros de la entidad, con lo que suman más de 20 mil efectivos.

El Gabinete de Seguridad señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 agentes y la Secretaría de Marina (Semar) desplegó mil navales.

A la par, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene 15 mil 900 castrenses y este martes fueron desplegados mil 800 uniformados desde diferentes puntos de la República a Mazatlán.

Además, se sumaron 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se trasladaron a bordo de una aeronave Boeing B -727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mazatlán.

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Asimismo, la dependencia destacó que los elementos serán distribuidos en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Asimismo, indicó que "se reforzará la vigilancia en carreteras de la entidad para ampliar la cobertura operativa y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades".