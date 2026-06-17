Aumento de ventas minoristas reflejan resiliencia del consumidor estadounidense

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Los compradores aumentaron su gasto en mayo y superaron las expectativas a medida que subieron las temperaturas y los precios de la gasolina se estabilizaron.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,9%, frente a una ganancia revisada del 0,4% en abril, según datos del Departamento de Comercio publicados el miércoles. Las ventas recibieron un impulso de los generosos reembolsos fiscales del gobierno tanto en abril como en mayo, aunque los economistas señalan que ese colchón de efectivo está empezando a desvanecerse.

Si se excluyen las ventas en gasolineras, las ventas minoristas en mayo subieron un 0,7%.

Las cifras no están ajustadas por inflación, por lo que es probable que están un poco infladas por los precios más altos. Pero los economistas apuntan a un gasto saludable, con aumentos generalizados incluso en tiendas de ropa, accesorios y muebles. Las ventas en línea subieron un 1,5%.

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Hubo algunos puntos débiles. Tanto las tiendas de electrónica y electrodomésticos como las tiendas departamentales registraron leves caídas en las ventas.

Los datos ofrecen solo una instantánea del gasto de los consumidores y no incluyen actividades como viajes y estancias en hoteles. La única categoría de servicios —los restaurantes— registró una caída del 0,1%. Eso podría haber reflejado cómo los altos precios de la gasolina obligaron a los compradores a recortar los desplazamientos en auto para ir a comer fuera, según Sam Tombs, economista de Pantheon Macro.

Pero el llamado grupo de control —que excluye servicios de comida, autos, materiales de construcción y ventas en gasolineras, y se utiliza para calcular el crecimiento económico— subió un 0,7%. Eso sugiere un gasto sólido, indicaron los economistas.

Los consumidores son el motor de la economía estadounidense, al impulsar la mayor parte del crecimiento económico del país. Y las ventas minoristas reflejan que el gasto se ha mantenido este año pese al aumento de los precios. Los sólidos incrementos en la contratación también han apuntalado el gasto, señalaron los economistas.

"Las ganancias en las ventas minoristas de mayo, más fuertes de lo previsto y generalizadas, muestran que los consumidores siguieron gastando con fuerza pese a los precios más altos de la gasolina durante el mes", escribió Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide. "Los grandes reembolsos fiscales y las reducciones tributarias generales para los hogares este año, junto con el reciente fortalecimiento del crecimiento del empleo, ayudaron a amortiguar el impacto negativo de los precios más altos de la gasolina".

Tombs fue más cauto sobre las perspectivas del gasto.

"El consumo recuperó algo de impulso durante la primavera, pero el impulso de los reembolsos fiscales se desvanecerá pronto", escribió Tombs en un informe.

El aumento de los precios de la gasolina empujó la inflación a su nivel más alto en tres años, mostraron datos de Estados Unidos la semana pasada, con los precios al consumidor subiendo un 4,2% en mayo en comparación con el año pasado. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,5% el mes pasado, después de fuertes alzas del 0,6% en abril y del 0,9% en marzo.

Hay un acuerdo tentativo para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, pero incluso después de que el petróleo vuelva a fluir podría pasar un tiempo antes de que se alivie la escasez de suministro.

Los precios de la gasolina bajaron alrededor de un centavo durante la noche hasta 4,02 dólares, un 11% menos que hace un mes, según el club automovilístico AAA. El promedio nacional por un galón de gasolina no ha estado por debajo de 4 dólares desde marzo, de acuerdo con AAA.

"Aunque el acuerdo es alentador, nuestra industria todavía contiene la respiración", indicó Steve Lamar, director ejecutivo del grupo comercial American Apparel & Footwear Association. "Nuestra pregunta ahora es: ¿será este acuerdo lo suficientemente sólido como para que nuestra industria global empiece a recuperarse?".

Los costos imprevistos, señaló, siguen presionando los márgenes de ganancia, con empresas que enfrentan mayores gastos por flete marítimo, carga aérea y empaques. Indicó que, incluso en el mejor de los escenarios, tomará tiempo estabilizarse.

El repunte de los precios de la gasolina este año debido a la guerra con Irán podría modificar algunos comportamientos, haya o no acuerdo de paz.

Incluso si bajan los precios de la gasolina, los analistas dicen que algunos compradores mantendrán hábitos que adoptaron cuando los precios se dispararon, como llenar el tanque en tiendas grandes donde pueden obtener descuentos.

Las visitas a gasolineras operadas por grandes cadenas como BJ's, Costco y Sam's Club, que ofrecen descuentos a sus miembros, comenzaron a acelerarse a principios de marzo, en consonancia con un fuerte aumento de los precios del combustible, señaló R.J. Hottovy, jefe de investigación analítica en Placer.ai, que rastrea los movimientos de las personas a partir del uso del teléfono celular.