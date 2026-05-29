"Regalazo" para los magistrados

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Ciudad de México.- El pleno del Senado perfilaba aprobar la madrugada del viernes con el voto de Morena y sus aliados la reforma presidencial que aplaza para junio de 2028 la segunda elección judicial en México, así como permitir que los actuales siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF puedan participar en dicho proceso para reelegirse.

En medio de críticas de la oposición por esta nueva reforma judicial, se prevé aprobar la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se posponen las elecciones del Poder Judicial hasta el primer domingo de junio de 2028.

La reforma presidencial, que fue aderezada por diputados de Morena, establece que los actuales siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán participar en la elección judicial de 2028, con lo que podrían permanecer en sus cargos hasta 17 años, lo cual fue calificado por la oposición como un "regalazo".

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, dijo que esta reforma judicial es un mamotreto gigantesco que busca el control total del Poder Judicial para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos.

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Destacó que la reforma está diseñada para que sea un tiro de precisión, para que puedan controlar de manera absoluta, total, quién aparece en la boleta electoral. "No importa si llegan 10 mil abogadas y abogados a inscribirse, será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger".

Anaya, acompañado de toda la bancada, retó a los senadores de Morena a ponerse playeras guindas con la leyenda "#Yo con Rocha" que obsequiaron y que sólo dos senadoras morenistas recibieron, todo ello ante el malestar de Gerardo Fernández Noroña, quien ha defendido al gobernador acusado en Estados Unidos de nexos con el narco.