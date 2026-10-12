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Nacional

Registra Sonora alta incidencia de cáncer de mama

Esfuerzos han sido insuficientes para atender de manera preventiva a más de 460 mil mujeres

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Registra Sonora alta incidencia de cáncer de mama
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      HERMOSILLO, Son.- El cáncer de mama representa un importante desafío para la salud pública y en Sonora los esfuerzos oficiales han sido insuficientes para atender de manera preventiva a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo, alertó Sylvana Beltrones Sánchez, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones.

      "Es una pena que Sonora sea la entidad con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama en México, las cifras son alarmantes", apuntó Beltrones Sánchez.

      Refirió que este panorama es resultado de un descuido importante donde no ha sido prioridad para el sector salud en los últimos años atender como se debe este fenómeno.

      "Mientras suben los números de diagnósticos de cáncer, baja la capacidad del Estado para atenderlos, es una combinación de malas y pocas decisiones que se han tomado en donde hay poco acceso al sistema de salud, falta de insumos y de medicamentos".

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      Dijo que en Sonora fallecen por cáncer de mama 27 mujeres por cada 100 mil, y en el estado se hacen sólo 4 mil mastografías al año, en un universo de 460 mil mujeres en edad de riesgo; entonces se está atendiendo apenas al 1% de la población que lo necesita.

      "Se ha vuelto una crisis sanitaria que tenemos que atender, aunado a que no hay una campaña de prevención oportuna de cáncer" externó.

      Hoy, lo que vemos en las instituciones de salud pública en Sonora es una insuficiencia en infraestructura y equipamiento para diagnosticar y atender a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo de contraer cáncer de mama, señaló.

      "Sin duda hace falta infraestructura, insumos, hace falta una campaña de prevención, hace falta un registro nacional de cáncer, que he estado impulsando por muchos años, hace falta más transparencia en plataformas oficiales y más concientización, porque muchas se enteran en etapas avanzadas", resaltó.

      Recientemente nos hemos encontrado con mujeres menores de 40 años con síntomas de cáncer de mama, eso es preocupante.

      "Prevención y detección oportuna, a eso le apostamos en la Fundación Beatriz Beltrones".

      "Nos enfocamos en campañas, en talleres de autoexploración y después en apoyos en pelucas oncológicas, dando mastografías y Papanicolaou de manera gratuita", lo hacemos todo el año.

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