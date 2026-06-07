Registro de líneas tiene gran rezago

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Ciudad de México.- El registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares genera desconfianza e incertidumbre porque el gobierno no brindó información suficiente sobre el tema, tampoco midió las consecuencias económicas ni trazó un plan para evitar otros delitos como robo de identidad, consideran expertos.

"A partir del 1 de julio no van a tener acceso a su banca digital porque sabemos que requiere autenticación y es necesaria la línea telefónica móvil. Tampoco van a poder acceder a servicios digitales como aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de transporte, delivery. Muchos otros servicios digitales también están anclados a que recibas un mensaje de texto con contraseñas de doble seguridad para poder acceder a las cuentas", explica Radamés Camargo.

El gerente de análisis de The CIU señaló que, al 31 de mayo, 52.4 millones de líneas móviles han sido asociadas a alguna Clave Única de Registro de Población (CURP), apenas una tercera parte del total en México y aunque 66% de los usuarios conocen la obligación de registro, sólo 45% ya vinculó su línea.

"Además, nace un mercado negro de líneas por aquellas personas que no quieren que su línea esté vinculada directamente a su identidad por las razones que sean: por protegerse o para evitar un tema de suplantación de identidad", describe. Más que el combate al cobro de piso, extorsión, fraude, secuestro, entre otros crímenes, José Flores, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), afirmó que el registro de líneas causará el incremento en otros delitos como robo de identidad y de teléfonos móviles.

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Dijo que "por el contrario, en términos de seguridad pública, lo que ocurre es un fenómeno de desplazamiento criminal. Comienzan a surgir otras actividades ilícitas como mercado negro de tarjetas SIM en redes sociales".

Para el especialista en seguridad, David Saucedo, el registro es necesario para disminuir delitos, aunque la medida fue mal ejecutada y persiste el temor en las personas sobre el uso que se pueda dar a sus datos.