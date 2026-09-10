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Nuevo comercial de Sydney Sweeney paraliza las redes

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- La actriz estadounidense Sydney Sweeney ha vuelto a posicionarse en el centro de la conversación pública tras el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria titulada Just Sports. El material audiovisual promociona a la marca Novig y muestra a la intérprete posando sin ropa, utilizando únicamente elementos deportivos (como balones de futbol, cascos y mesas de billar) para cubrir su figura.

Campaña Just Sports con Sydney Sweeney y Novig

Esta propuesta visual evoca la controversia generada anteriormente por sus colaboraciones con marcas de moda de alta gama. En esta ocasión, la narrativa del spot busca captar la atención de la audiencia mediante el humor y el dinamismo.

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"El concepto es simple: cortar el ruido y enfocarse completamente en los deportes", declaró Sweeney en un comunicado oficial distribuido por la revista especializada "Variety", aclarando que participó activamente en el proceso creativo y que mantiene una posición como socia accionista de la empresa.

Novig, plataforma financiera en el mercado deportivo

Novig es una plataforma tecnológica financiera con sede en Estados Unidos dedicada al mercado de predicciones e intercambios deportivos en modalidad de par a par (peer-to-peer). La compañía opera en la industria del entretenimiento deportivo ofreciendo contratos de negociación sobre diversas disciplinas como baloncesto, beisbol y futbol.

De acuerdo con información institucional del sitio especializado Action Network, la firma opera bajo regulación financiera de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y ha asegurado alianzas corporativas con equipos de la Major League Baseball (MLB).

El lanzamiento ha dividido la opinión en las comunidades virtuales. En plataformas como X y YouTube, diversos analistas del sector publicitario y usuarios han calificado la campaña como un movimiento estratégico de alto impacto comercial. Sin embargo, la pieza publicitaria también acumula señalamientos por el uso de la hipersexualización con fines de mercadotecnia corporativa. Pese a los cuestionamientos, la viralidad del video mantiene el nombre de la artista y de la firma comercial entre las tendencias principales.