Reportan asesinatos y hechos violentos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En nuevos hechos de violencia que tuvieron lugar en los municipios de Culiacán, San Ignacio y Mazatlán, se registraron tres nuevos asesinatos, una de las victimas fue una joven mujer, aun no identificada y un elemento de la Policía Estatal Preventiva, fue reportado como privado de su libertad por un grupo armado.

Uno de los hechos que tuvo lugar en la colonia 8 de Febrero, en la parte sur de la capital del estado, vecinos reportaron un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales, sin embargo, solo se localizó a una pareja herida con impactos de bala en una camioneta Nissan Frontier.

En la unidad que presentó varios impactos de bala, los cuerpos de auxilio rescataron a Yuridia “N” de 34 años de edad y Lucas Abel “N” de 41 años, sin que se conozca, si el ataque fue directo contra ellos o fueron víctimas colaterales al quedar en medio del enfrentamiento.

Las autoridades municipales de Culiacán fueron notificadas que en el arco de bienvenida de la sindicatura de Culiacancito, en la parte poniente de la capital del estado, se encontró muerta a una mujer con varios impactos de bala, minutos después de que se reportó continuas detonaciones en esa zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otro hecho que tuvo lugar en la capital del estado, vecinos de las colonias Morelos y los Pinos, notificaron a los cuerpos de seguridad una persecución a balazos por varias calles, los hechos concluyeron cuando el conductor de una camioneta blindada, Ford, de color gris se impactó de frente contra un poste.

Las autoridades que llegaron al lugar certificaron que este había fallecido, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado para que se abra una investigación y determine las causas del fallecimiento del conductor.

En la sindicatura de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, hombres armados, penetraron al hogar de José Luis “N”, de 32 años de edad y lo privaron de la vida de varios disparos y luego huyeron del lugar.

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva, el cual al concluir su servicio viajó al municipio de San Ignacio para visitar a sus familiares, Jesús Manuel.