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Nacional

Reprimen marcha por agua contaminada en Jalisco

Se habla de al menos 29 detenidos tras enfrentamientos con la policía

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Reprimen marcha por agua contaminada en Jalisco
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      GUADALAJARA, Jal.- Se temía que la manifestación convocada este domingo para protestar contra el agua contaminada que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, podría terminar en represión y así fue; las señales fueron varias la semana previa: al menos dos protestas vecinales espontáneas disipadas con antimotines, un encuentro amargo del gobernador Pablo Lemus con estudiantes del Iteso que lo increparon y lo sacaron a gritos de la universidad, los rumores en redes sociales que buscaban convencer de que la marcha era manipulada por tal o cual partido político.

      Hasta la noche del domingo, no había una explicación oficial de lo que ocurrió ni lista oficial de detenidos, lesionados y daños, pero de forma extraoficial y basada en las denuncias de los asistentes, se habla de al menos 29 detenidos durante los enfrentamientos con la Policía Estatal (entre ellos un profesor y seis alumnos de la preparatoria del Iteso).

      Además, se reportaron más de 50 heridos atendidos en un puesto de socorro improvisado por los manifestantes, de los cuales, al menos seis requirieron ser trasladados a un hospital. También hay un número indeterminado de personas detenidas arbitrariamente tras la protesta.

      Fue quizá la marcha más numerosa convocada por la propia gente de la ciudad en los años recientes; la cifra oficial señala que asistieron alrededor de 5 mil personas, las imágenes sugieren que fueron decenas de miles los que abarrotaron los casi dos kilómetros que hay entre la glorieta de La Minerva y Casa Jalisco.

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      Desde las 11 horas miles de personas comenzaron a concentrarse en la emblemática glorieta, quince minutos después los contingentes comenzaron a marchar.

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