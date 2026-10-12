Reprimen marcha por agua contaminada en Jalisco
Se habla de al menos 29 detenidos tras enfrentamientos con la policía
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
GUADALAJARA, Jal.- Se temía que la manifestación convocada este domingo para protestar contra el agua contaminada que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, podría terminar en represión y así fue; las señales fueron varias la semana previa: al menos dos protestas vecinales espontáneas disipadas con antimotines, un encuentro amargo del gobernador Pablo Lemus con estudiantes del Iteso que lo increparon y lo sacaron a gritos de la universidad, los rumores en redes sociales que buscaban convencer de que la marcha era manipulada por tal o cual partido político.
Hasta la noche del domingo, no había una explicación oficial de lo que ocurrió ni lista oficial de detenidos, lesionados y daños, pero de forma extraoficial y basada en las denuncias de los asistentes, se habla de al menos 29 detenidos durante los enfrentamientos con la Policía Estatal (entre ellos un profesor y seis alumnos de la preparatoria del Iteso).
Además, se reportaron más de 50 heridos atendidos en un puesto de socorro improvisado por los manifestantes, de los cuales, al menos seis requirieron ser trasladados a un hospital. También hay un número indeterminado de personas detenidas arbitrariamente tras la protesta.
Fue quizá la marcha más numerosa convocada por la propia gente de la ciudad en los años recientes; la cifra oficial señala que asistieron alrededor de 5 mil personas, las imágenes sugieren que fueron decenas de miles los que abarrotaron los casi dos kilómetros que hay entre la glorieta de La Minerva y Casa Jalisco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Desde las 11 horas miles de personas comenzaron a concentrarse en la emblemática glorieta, quince minutos después los contingentes comenzaron a marchar.
no te pierdas estas noticias
Personal médico convoca marcha nacional para el 13 de octubre
El Universal
Además del personal médico, participan maestros de la CNTE y trabajadores de Pemex.
Huracán Simon azota centros turísticos y pueblos vulnerables
AP
Evacuaciones y suspensión de clases en 22 municipios costeros buscan proteger a la población ante el huracán.
Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EU para capos
El Universal
Vehículos como BMW, Cadillac y camionetas pickup son modificados para transportar droga.