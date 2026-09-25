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La Barredora se divide en dos grupos, afirma Harfuch

El secretario de Seguridad aseguró que la organización criminal de Tabasco está debilitada

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 11:17 a.m.
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La Barredora se divide en dos grupos, afirma Harfuch
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      La organización criminal La Barredora, a la que las autoridades vinculan con el exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, se encuentra dividida en dos facciones, afirmó este viernes el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch.

      Durante la conferencia presidencial realizada en Tabasco, el funcionario sostuvo que los operativos y las detenciones debilitaron al grupo. Según su explicación, primero se fragmentó en cuatro partes y ahora quedan dos, encabezadas por personas identificadas con los alias de "El Prada" y "La Mosca".

      La afirmación de que La Barredora está "muy mermada" corresponde a la evaluación del gobierno federal. Harfuch no presentó en esa declaración una cifra actual de integrantes ni precisó el territorio que controla cada facción.

      El caso alcanzó relevancia nacional por la trayectoria de Bermúdez Requena, quien dirigió la seguridad pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

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      Detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y trasladado a México, el exfuncionario enfrenta procesos penales por presuntos delitos vinculados con delincuencia organizada.

      Las autoridades lo señalan como uno de los posibles dirigentes de La Barredora; su responsabilidad está sujeta a resolución judicial. 

      Otro de los arrestos mencionados como antecedente es el de Ulises Pinto Madera, alias "El Pinto", detenido en julio de 2025. Las investigaciones lo identifican como un operador cercano a Bermúdez Requena y uno de los principales integrantes de la estructura criminal.

      A La Barredora se le atribuyen actividades como extorsión, venta de droga y robo de hidrocarburos. La división descrita por Harfuch apunta a una pérdida de cohesión del grupo, aunque el secretario no afirmó que sus integrantes hayan dejado de operar en Tabasco. En enero de este año, el propio funcionario había informado que continuaban las investigaciones y que se habían realizado más detenciones relacionadas con el caso Bermúdez. 

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