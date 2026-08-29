Reserva la FGR por 5 años información sobre El Jando

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reservó hasta 2031 todas las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación sobre Mauro Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", identificado como el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, tras ser secuestrado por uno de los hijos del "El Chapo".

En respuesta a una solicitud de información hecha por El Universal, y pese a que se pidió una versión pública, la fiscalía justificó la reserva, al asegurar que la divulgación de esta información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional.

Argumentó que está imposibilitada para brindar la información, al señalar que se encuentra inmersa dentro de las investigaciones que lleva a cabo el agente del Ministerio Público de la Federación y su difusión puede comprometer la persecución de delitos.

En el oficio FGR/UETAG/0042 15/2026, la fiscalía argumentó que no podría entregar la información solicitada, al señalar que esto representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

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Se expondrían las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal.

La FGR argumentó que de difundir documentos inmersos en la indagatoria se pondría en riesgo el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas involucradas, lo que conlleva, afirma, una responsabilidad tanto de carácter penal como administrativa, al tener la obligación de guardar el estricto sigilo, secrecía y reserva de todos los registros contenidos en la indagatoria, ya que, con su divulgación, se corre el riesgo de vulnerar derechos de las personas involucradas.