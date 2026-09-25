Reservan 5 años más atentado contra Citlalli

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por otros cinco años el atentado explosivo que sufrió en mayo de 2019 la entonces senadora de Morena Citlalli Hernández, pues justificó que las indagatorias están dentro de una carpeta de investigación y que hacerlas públicas afectaría la seguridad nacional.

En respuesta a una solicitud de información hecha por El Universal, la FGR justificó la reserva al afirmar que la información solicitada se encuentra dentro de una carpeta de investigación en trámite ante el agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que hacerla pública puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, "en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada".

En junio de 2019, tras el atentado, la FGR reservó por cinco años la información sobre este hecho; sin embargo, en agosto pasado de nueva cuenta la fiscalía blindó la información por cinco años más, por lo que será hasta 2031 que se abra de forma pública este caso.

"Revelar dicha información puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada", justificó la FGR.

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