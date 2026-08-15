Retiro de visa a Andy es asunto político, dice CSP

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum externó que la cancelación de visas a funcionarios mexicanos por parte de Estados Unidos tiene "un sentido político" y "es un sentido de injerencia en la política mexicana", luego de que le fuera cancelada a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia, Sheinbaum Pardo declaró que la cancelación de visas estadounidenses no es parejo para todos los países.

"Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman ´a personas políticamente expuestas´, tiene un sentido político esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos, esa es mi opinión.

"Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, eso es mi opinión, porque no veo yo otra razón", declaró.

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Al insistir en que México es un país libre, independiente y soberano, acusó que en Estados Unidos se quiere usar a México para su elección del siguiente año.

"Entonces, ¿qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes", expresó al señalar que debe haber pruebas contundentes, y refirió que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado alguna en el caso de Rubén Rocha Moya.

"Son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo. Lo tenemos en muchos temas, pero también hay que señalar cuando consideramos que su intención es otra. ¿eso representa un conflicto? Pues no tiene por qué representarlo, pero sí hay que decir las cosas por su nombre (...)", agregó.

Rechazó que haya tensión con el gobierno de EU, luego de que López Beltrán cuestionara al mandatario Donald Trump si tenía conocimiento de esta acción del Departamento de Estado. También defendió que el hijo del expresidente López Obrador tiene derecho a escribir lo que decida.

"La mejor forma de relacionarse es no achicarse. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza, por qué nos vamos a arrodillar, por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso", resaltó.