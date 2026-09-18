Sheinbaum descarta reunión privada con Maru Campos

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mañana será recibida por la gobernadora Maru Campos Galván en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, sin embargo, por cuestiones de agenda, no sostendrá reuniones privadas con la mandataria estatal, por lo que Rosa Icela Rodríguez la recibirá en la Ciudad de México para atender sus peticiones.

"Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California. Entonces le pedí a la secretaria de Gobernación que hablara con la gobernadora, habló con la gobernadora y van a tener varias reuniones sobre los temas que está solicitando a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, para ver los temas que ella está planteando", puntualizó la presidenta.

La gobernadora panista María Eugenia Campos Galván envió un oficio con tres peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estará este sábado en Ciudad Juárez para rendir su informe de gobierno como lo ha hecho en otras entidades del país. En el oficio, la gobernadora hace a la presidenta tres peticiones, y le asegura su colaboración para trabajar de manera conjunta.

"En el caso de Chihuahua hemos tenido diferencias muy importantes, relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo. Incluso abrió la Fiscalía General de la República una investigación sobre este tema y por eso hemos tenido diferencias. Pero eso no quiere decir que no nos veamos, entonces nos vamos a ver en el aeropuerto, ahí donde vamos a llegar y después ya me dirigiré al evento", indicó Sheinbaum Pardo.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato en Guanajuato, la mandataria federal fue cuestionada sobre la asistencia de Maru Campos a su informe "Honestidad y resultados en Chihuahua" a realizarse mañana en la Plaza de la Mexicanidad.

"Nos vamos a ver llegando al estado, así lo han decidido varios gobernadores que prefieren no ir al evento, porque a veces se usa políticamente el evento. Entonces, para no caer en eso, además, ya estamos en proceso electoral, no caer en ese tema en algunos casos gobernadores, la gobernadora de Guanajuato dijo, no, yo sí voy, vamos juntas. La gobernadora de Aguascalientes también fue, fuimos juntas y hay otros gobernadores, por ejemplo, que han preferido no ir y yo lo respeto y seguimos colaborando y coordinándonos", refirió.