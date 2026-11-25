IMSS aplica 4.8 millones de dosis contra influenza
Vacunación abierta a toda la población en unidades médicas urbanas y rurales
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, se han aplicado 4.8 millones de dosis contra influenza y 1.1 millones de vacunas contra Covid-19, así como de otras inmunizaciones.
Avance y metas de la campaña de vacunación
En ese sentido, Enrique Alcalá Martínez, coordinador de Programas Médicos en la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del IMSS, explicó que la campaña concluirá el 2 de abril de 2027 y la meta programada es aplicar 17.7 millones de dosis contra influenza y 7.4 millones contra Covid-19.
"La vacunación contra influenza y Covid-19 está abierta a la población en general, sin importar su derechohabiencia; las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y proteger la salud de las familias", dijo.
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Grupos prioritarios y vacunas adicionales
Detalló que la vacunación está dirigida principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses y personas de 60 años y más, así como población de riesgo que incluye a quienes viven con diabetes en descontrol, inmunodeficiencias, cardiopatías, embarazadas y personal de salud.
Precisó que el instituto también aplica otras inmunizaciones para proteger a grupos específicos durante la temporada invernal, en particular de neumococo que está indicada como dosis única en personas adultas de 60 años o más, que no la hayan recibido anteriormente, así como para niñas y niños conforme a su esquema básico de vacunación.
Adicionalmente, puntualizó que se incorporó a nivel sectorial la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, dirigida a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, cuya aplicación busca proteger, por defensas transferidas durante el embarazo, a niñas y niños durante sus primeros seis meses de vida, etapa en la que pueden presentar complicaciones graves por esta infección.
Destacó que para facilitar el acceso a la vacunación, el IMSS dispone de aproximadamente de 8 mil puntos en unidades médicas, tanto urbanas como rurales, de primero, segundo y tercer nivel, así como de puntos de alta afluencia como centros comerciales, estaciones del Metro, escuelas, empresas y la participación de brigadas que realizan actividades fuera de las instalaciones institucionales.
Además, abundó que las vacunas contra influenza y Covid-19 se aplican de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, en las Unidades de Medicina Familiar, mientras que en las unidades de tiempo completo también se brinda el servicio los fines de semana.
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