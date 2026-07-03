Rosa Icela ofrece disculpas a madres

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Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas por iniciar una investigación de los recursos que utilizaron para trasladarse de Jalisco a la Ciudad de México, para manifestarse el pasado 11 de junio.

En reunión con 56 colectivos de búsqueda en Tabasco, acompañada de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República y el gobernador Javier May, la funcionaria federal aseguró que se trata de "un tema entre gobiernos" y que "como gobierno reconocemos cada una de sus acciones".

"Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esta acción, pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras", dijo la titular de la Secretaría de Gobernación.

Reiteró que tuvo información de que un funcionario de Jalisco, sin dar nombre o cargo, presuntamente financió el viaje de los colectivos para que se manifestaran en la Ciudad de México.

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"Nosotros tuvimos información de los propios colectivos de búsqueda, que un funcionario público local de Jalisco ofreció apoyo para que colectivos viajaran a la Ciudad de México para que participaran en las manifestaciones del pasado 11 de junio, ellos mismos nos dijeron estar sorprendidos con la propuesta porque no es habitual dejar Jalisco para manifestarse en la Ciudad de México por esta oferta", comentó.

En su cuenta de X, la titular de la Segob refirió que la reunión tuvo el objetivo de "compartir avances y fortalecer acciones que nos permitan alcanzar la verdad, la justicia y la no repetición. Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia, que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad".