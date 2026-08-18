Rubén Moreira alerta sobre deuda de 26 billones en sexenio Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- En la antesala de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que a su partido le preocupa el nivel de endeudamiento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rubén Moreira alerta sobre el endeudamiento y sus consecuencias

Explicó que si se mantiene el promedio de los años anteriores, al cierre del sexenio actual, el endeudamiento podría ser de alrededor de 26 billones de pesos.

"¿Qué nos preocupa? El nivel de endeudamiento. Vamos a ver el cuánto lo trae (el PEF 2027). Al cierre de este año va a llegar, como ustedes saben, a los 20 billones de pesos. Cuando cierre este año. Y es muy probable que llegue a los 26 billones cuando cierre el sexenio. Porque están endeudando alrededor de 0.5 billones. Por lo tanto, vamos a tener un problema económico al cierre del sexenio. Y seguramente una entrega desastrosa al próximo sexenio", comentó Moreira.

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Críticas al centralismo y propuestas para seguridad

Dijo que también es preocupante que el centralismo del PEF porque otorga pocos recursos a los estados y los municipios, y la mayor parte para el gobierno federal.

"¿Qué nos preocupa también en el próximo presupuesto? El centralismo. Los gobiernos locales y municipales no tienen ya recurso porque todo se ha centralizado en el Gobierno Federal", afirmó.

Finalmente, Moreira Valdez adelantó que su bancada propondrá que en el PEF para el próximo año, se aumente el presupuesto destinado a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al Poder Judicial.

"Vamos a insistir nosotros en mayor presupuesto para seguridad, tanto para la Secretaría de Seguridad, como para la Fiscalía General de la República, como para el Poder Judicial. Porque no se puede pretender tener un México en paz si no se invierte en eso", dijo.