Periodista cercano a Salinas Pliego se disculpa por su "detesto a los mexicanos"

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Hace unos días se viralizó en redes sociales el lamentable discurso de odio del periodista argentino Eduardo Feinmann hacia el pueblo mexicano. Sus palabras causaron indignación y repudio no sólo en México, también en Argentina y en la comunidad argentina que vive en territorio azteca.

Polémica por discurso xenófobo de Feinmann

Excusado en las pasiones que despierta el futbol, Feinmann usó el micrófono para externar su costado más vil y oscuro, al decir que "los detesto a los mexicanos, la envidia que le tienen los mexicanos a los argentinos, quieren ser como nosotros", entre otros insultos y comentarios xenófobos.

Lamentablemente, desde hace varios años que la rivalidad futbolística que existe entre México y Argentina ha cruzado una barrera de discriminación e insultos que, figuras públicas como Feinmann, en lugar de compartir un mensaje de unidad entre dos países hermanos, le echan más combustible a la hoguera.

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Feinmann ofrece disculpas públicas en su programa

Sin embargo, el reclamo y el repudio público del pueblo argentino y mexicano hacia los comentarios desgraciados del periodista, generaron que salga a pedir disculpas al aire en su programa.

"Hice un comentario que generó un enojo de millones de mexicanos y tienen razón en enojarse conmigo, pero quiero ser claro: no fue un comentario xenófobo, ni un mensaje de odio, estábamos hablando de futbol, y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, corresponde aclararlo y lo hago de corazón, con el corazón en la mano. Es más, si pudiera tener la bandera de México la tendría. Si algún mexicano sintió que mis palabras lo estaban alcanzando personalmente, quiero decirles que ese no fue el sentido de lo que dije", se excusó en primera instancia.

Después, agregó que "el futbol despierta pasiones, yo también las tengo, en un momento del vivo televisivo puede pasar, pero una pasión deportiva no debería confundirse con el desprecio hacia un pueblo, porque yo lo que no tengo es desprecio hacia el pueblo mexicano. Si mis palabras fueron interpretadas como una ofensa hacia ese pueblo, lo digo con absoluta sinceridad que ese nunca fue mi sentimiento, estaba hablando de futbol".