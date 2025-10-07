Salen de Israel los seis mexicanos detenidos por llevar ayuda humanitaria a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas que fueron detenidas por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza ya salieron de ese país, para ser repatriadas a México

La SRE indicó que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador.

Destacó que las y las connacionales fueron acompañados por embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.

"La Cancillería agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reiteró que se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados.

Insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior.

Esta acción se enmarca cuando este martes 7 de octubre se cumplen dos años del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. El Global Movement to Gaza México celebró el regreso de las y los seis mexicanos, así como la mexicana Karen Castillo, quien tuvo que dejar la Flotilla y exigió la protección y el regreso con bien de sus compañeros.