Si no paga, se le iniciará proceso: C. Sheinbaum

Ciudad de México.- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Grupo Salinas pague 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que si el empresario Ricardo Salinas Pliego no liquida sus impuestos, “hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley”.

“Si paga, bueno ahí se resuelve el asunto; si no paga, entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal leyó el comunicado de la SCJN que señala que resolvió diversos asuntos relacionados con las empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria federal.

“Finalmente, la Corte hoy lo que dice es: ‘desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial’”. Indicó que otras instancias, como los tribunales, le dijeron a Grupo Salinas que no tenía razón, sino la autoridad fiscal: “No es que la Corte de pronto decide sin haber antecedentes”, reiteró.

“Entonces, es importante leer incluso la resolución, que todavía no notifican al SAT evidentemente, tiene que venir primero una notificación de la Corte al SAT, y luego ya se entra a otro procedimiento”.

Acusó que el argumento es que “hay autoritarismo, acción política y una consigna” a la Suprema Corte. “La Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Lo que en realidad hace la Corte es desechar siete recursos a estos grupos, los desechó, los recursos que había interpuesto este grupo empresarial que representa a varias empresas, entonces deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT”, refirió.