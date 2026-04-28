Salud extiende Semana Nacional de Vacunación hasta mayo

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que la Semana Nacional de Vacunación se extenderá hasta el 31 de mayo en los 32 estados del país. Indicó que en los primeros tres días de esta estrategia, se han aplicado 916 mil 258 dosis de distintas vacunas.

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de abril, el secretario destacó que la vacuna de la influenza se produce en México desde hace dos años, mientras que en este esquema, se aplican vacunas contra el hepatitis B, la cual previene de cirrosis y cáncer en el hígado.

"También aplicamos la vacuna de rotavirus que hace que tengamos una disminución en la mortalidad infantil, en lo que tiene que ver con episodios diarreicos. En niñas y niños de un año de edad, continuamos la vacunación para sarampión. A los seis, 12 y 18 meses aplicamos neumococo, la hexavalente, la hepatitis A y seguimos con el esquema de vacunación de influenza", dijo.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, David Kershenobich indicó que para niñas y niños menores de 8 años de edad esta estrategia de inmunización completa sus esquemas de vacunación y a partir de los 5 años, es posible aplicar la vacuna contra Covid-19.

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También resaltó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) aplicadas a niñas y niños que se encuentran en quinto de primaria; explicó que esta vacuna previene el cáncer cérvico uterino. El funcionario detalló que la vacuna del sarampión se sigue aplicando en caso de que no se haya completado las dos dosis recomendadas.

"En los adultos mayores estamos vacunando contra influenza, contra neumococo y COVID-19. Es muy importante la vacuna de neumococo porque es fundamental en las personas que van teniendo una mayor susceptibilidad a las infecciones de vías respiratorias. Les recuerdo la visita a la aplicación de dondemevacuno salud.com.mx. Ahí pueden encontrar a dónde acudir a sus sitios de vacunación", dijo.

David Kershenobich destacó la implementación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a mujeres embarazadas. Su aplicación se recomienda en la semana 32 y 33 de gestación. Señaló que la vacuna protege a recién nacidos contra este tipo de infección, la más frecuente en bebés, especialmente si son prematuros.

"Hemos incluido una nueva vacuna que está en disposición recientemente y se ha incorporado a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del virus sincicial respiratorio. La importancia de esta vacuna es no sólo es la protección de la madre, sino también la protección de los niños al esquema habitual de vacunación", explicó.

Recordó que en la temporada anterior, se registraron 22 mil 209 casos de niños con esta infección, por lo que la vacuna logra un aumento de cinco a siete veces más de anticuerpos en el recién nacido, lo que a su vez evita el desarrollo de esta enfermedad grave en más del 80% de los niños y se evita la hospitalización en el 70% de los casos.

"Esta vacuna en particular es una innovación en el esquema de vacunación a nivel mundial. No todos los países lo tienen en la actualidad, es una vacuna relativamente con un precio mayor, pero lo que nos importa es la modernización del sistema de vacunación y lo que nos importa es proteger a lo largo de toda la vida. Los niños o niñas que nazcan de estas dos mamás tendrán ya la protección contra la influenza", expresó.

En Palacio Nacional, personal del ISSSTE aplicó esta vacuna a dos mujeres embarazadas, donde el funcionario les dijo que "están haciendo un acto de amor", al prevenir enfermedades a sus hijitos. Llamó a las mujeres embarazadas a acercarse para que se les aplique esta vacuna y evitar el desarrollo de enfermedades infecciosas en vías respiratorias: "el piquetito no duele y el mensaje es para todas las mujeres embarazadas, tenemos suficientes vacunas para protegerlas", concluyó.