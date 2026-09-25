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Nacional

Se alista BCS ante "Polo"

El fenómeno podría tocar tierra entre domingo y lunes

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Se alista BCS ante "Polo"
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      La Paz, BCS.- Ante el posible impacto del huracán "Polo" de categoría 4 en Baja California Sur, autoridades del estado se preparan para recibir al ciclón, que se espera afecte la zona centro y norte de la entidad.

      El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó este jueves que "Polo" se dirige hacia las costas de Baja California Sur y podría tocar tierra entre el domingo y lunes ya como tormenta tropical en la región de Comondú.

      Hasta las 18:00 horas del jueves 24, el SMN informó que se mantenía a 245 km sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 790 km al sureste de Cabo San Lucas.

      Debido a los pronósticos, el Consejo Estatal de Protección Civil realizó una sesión, en la que especialistas indicaron que el huracán ha sido muy cambiante en su categoría; no obstante, lo que se mantendrá es la trayectoria hacia el estado y sus potenciales efectos por vientos y lluvias, crecida de arroyos y el riesgo de deslaves e inundaciones en regiones vulnerables de Comondú, Loreto y Mulegé.

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      Afectaciones

      Tras el paso de "Polo", las autoridades reportaron saldo blanco en Guerrero. Sin embargo, en Zihuatanejo, el oleaje dañó mobiliario de restaurantes, así como enramadas ubicadas en la playa, en la que el mar llegó a accesos de hoteles.

      En la comunidad de Petacalco, en el municipio de La Unión, en la Costa Grande de Guerrero, pegado a Zihuatanejo, el alto oleaje -el mar alcanzó un metro de altura- inundó calles, decenas de viviendas, restaurantes y enramadas. Además, 30 personas tuvieron que ser trasladadas a refugios temporales.

      En Michoacán, Protección Civil estatal brindó atención a familias afectadas por el fuerte oleaje registrado en Playa Azul, en Lázaro Cárdenas, además, realizó inspecciones en domicilios con algún tipo de afectación.

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