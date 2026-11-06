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Nacional

Se deslindan de la expresidenta

El Consejo General del INE solicitará auditorías externas

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Se deslindan de la expresidenta
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      Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) apretó las tuercas para deslindarse de responsabilidades de la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

      Una de las medidas que los 10 consejeros en activo darán a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de cinco delitos por parte de la exconsejera presidenta, los cuales son enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones, derivados de la relación de negocios que tejió con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

      Aunque la presidenta interina del instituto, Blanca Cruz García, dijo que no pasaría de este jueves que presentaran las vistas al Ministerio Público Federal, hasta el cierre de esta edición El Universal no confirmó que se haya presentado dicho documento.

      El Consejo General del INE aprobó por unanimidad solicitar auditorías externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

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      El acuerdo solicitará "medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización".

      En esas medidas de "restauración de integridad", de acuerdo con fuentes del instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada, los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el clan Taddei.

      El mismo acuerdo solicitará a las autoridades competentes su intervención en caso de detectar irregularidades.

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