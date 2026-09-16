logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se registra brote de sarampión en hospital

Se reportan 16 contagios y dos fallecidos en el Centro de Cancerología de Xalapa

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Se registra brote de sarampión en hospital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Xalapa, Ver.- Un brote de sarampión se registró dentro del Centro Estatal de Cancerología de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se reportaron 16 casos entre trabajadores y pacientes, así como dos fallecimientos: una niña de 10 años y un joven de 22.

      Ante esta situación, la Secretaría de Salud federal desplegó personal especializado en dicho centro hospitalario para investigar el brote que afectó a 12 trabajadores, a tres pacientes y a un familiar de paciente.

      Fue el gobierno federal quien reveló que las dos muertes correspondieron a una paciente de 10 años, que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; y a un paciente de 22 años.

      El brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología ocurre en medio de airadas protestas de personal del sector salud por la falta de insumos básicos y medicamentos en hospitales y clínicas de Veracruz.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Secretaría de Salud (Ssa) destacó que se mantienen la búsqueda activa de casos, el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica, con el propósito de detectar oportunamente cualquier nuevo caso.

      Adicionalmente, recordó que hasta ahora se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de los cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz, entidad en la que se cuenta con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles.

      La dependencia enfatizó que mantendrá la vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión e hizo un llamado a la población de Xalapa, Veracruz a mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger la salud y contribuir al bienestar, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones.

      "Vacunarse es un acto de responsabilidad y solidaridad que ayuda a prevenir enfermedades y proteger a toda la comunidad".

      Asimismo, resaltó que mantendrá presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y continuará informando de manera oportuna y transparente sobre la evolución del brote y las acciones para su control.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente
        Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente

        Restringen acceso al Zócalo; asistentes con brazalete tienen ingreso preferente

        SLP

        El Universal

        Personas trasladadas en autobuses aseguraron que el distintivo les fue entregado previamente

        Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?
        Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?

        Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inicia el registro?

        SLP

        El Universal

        Los interesados deben registrarse en www.becabenitojuarez.gob.mx y cumplir con requisitos específicos para acceder al apoyo.

        Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX
        Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX

        Motociclista denuncia acoso de pasajera en CDMX

        SLP

        El Universal

        El incidente provocó reacciones en redes sociales y debate sobre la seguridad y protección de conductores varones en plataformas digitales.

        ¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?
        ¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?

        ¿A qué hora será el Grito de Independencia en Palacio Nacional?

        SLP

        El Universal

        El desfile cívico militar se realizará el 16 de septiembre a las 10:00 horas en el Centro Histórico.