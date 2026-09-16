Se registra brote de sarampión en hospital

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Xalapa, Ver.- Un brote de sarampión se registró dentro del Centro Estatal de Cancerología de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se reportaron 16 casos entre trabajadores y pacientes, así como dos fallecimientos: una niña de 10 años y un joven de 22.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud federal desplegó personal especializado en dicho centro hospitalario para investigar el brote que afectó a 12 trabajadores, a tres pacientes y a un familiar de paciente.

Fue el gobierno federal quien reveló que las dos muertes correspondieron a una paciente de 10 años, que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; y a un paciente de 22 años.

El brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología ocurre en medio de airadas protestas de personal del sector salud por la falta de insumos básicos y medicamentos en hospitales y clínicas de Veracruz.

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La Secretaría de Salud (Ssa) destacó que se mantienen la búsqueda activa de casos, el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica, con el propósito de detectar oportunamente cualquier nuevo caso.

Adicionalmente, recordó que hasta ahora se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de los cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz, entidad en la que se cuenta con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles.

La dependencia enfatizó que mantendrá la vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión e hizo un llamado a la población de Xalapa, Veracruz a mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger la salud y contribuir al bienestar, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones.

"Vacunarse es un acto de responsabilidad y solidaridad que ayuda a prevenir enfermedades y proteger a toda la comunidad".

Asimismo, resaltó que mantendrá presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y continuará informando de manera oportuna y transparente sobre la evolución del brote y las acciones para su control.