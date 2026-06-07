Se viene campaña contra LO, dice CSP

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Carrillo Puerto, Ver.- Luego de la carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en respaldo a su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe una ofensiva "muy fuerte" para que México acepte decisiones judiciales provenientes del extranjero.

En medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Mandataria afirmó que su administración no actuará sin pruebas, y rechazó que se pretenda sustituir a las autoridades mexicanas por instancias extranjeras.

"Hemos recibido una ofensiva muy fuerte, muy fuerte, porque quieren que aceptemos que la justicia no se haga en México sino que se haga en otro país, aunque no haya pruebas de lo que dice el Departamento de Justicia", sostuvo.

Señaló que, en caso de existir elementos, corresponde a la fiscalía mexicana determinar la procedencia de las investigaciones.

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La Presidenta también denunció: "Se viene una campaña contra López Obrador, después de la carta, tremenda, tremenda", expresó.

Ante ello, reivindicó el legado político del exjefe del Ejecutivo federal y aseguró que continúa contando con el respaldo popular. "La gente sabe quién es López Obrador", afirmó al destacar que encabezó un movimiento social pacífico y, según dijo, logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos, además de impulsar obras de infraestructura en distintas regiones del país.

Sostuvo que lo que sus adversarios "quieren es que la Presidenta se deslinde de López Obrador (...) pero se van a quedar con las ganas porque nosotros somos el segundo piso de la Cuarta Transformación, el cual tiene los cimientos de López Obrador".

La Mandataria insistió en que México debe preservar su soberanía frente a presiones externas y advirtió que "sería inaceptable permitir que decisiones judiciales o políticas se tomen desde otro país.

"Es un momento importante para la historia de México", señaló, aunque reconoció que pueden existir gobernantes que incurran en actos de corrupción, sostuvo que en esos casos debe intervenir la justicia mexicana y no autoridades extranjeras.