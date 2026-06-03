Secuestran hombres armados a periodista

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XALAPA, Ver.- La reportera y directora del portal "Pulso Informativo del Sureste", Roxana Guzmán Ramírez, fue privada de su libertad por hombres armados que ingresaron de manera violenta a su vivienda en el municipio de Nanchital, aproximadamente a las 5 de la mañana del martes.

En el video grabado por los familiares de la reportera, se ve a dos sujetos con el rostro cubierto y armas largas, golpeando con un mazo la puerta principal. Desde el interior de la casa, un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan lo amenazan y cortan la grabación, la cual se hizo viral en redes sociales.

La organización de defensa de periodistas, ARTICLE México y Centroamérica documentó la desaparición de la periodista y pidió a las autoridades actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida.

"Exigimos a @FGE_Veracruz y al @GobiernoVer y a la @cebver implementar de manera inmediata acciones efectivas para su búsqueda y localización. Asimismo, solicitamos que su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión", demandó.

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Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que además de informar que abrió una investigación, le dio la calidad de "comunicadora" a la víctima, quien –según testimonios de periodistas de la zona- llevaba cerca de seis meses reporteando en Nanchital.

La institución informó que a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se inició una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de Guzmán Ramírez.

Aseguró que, desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizaron n actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables de los hechos.

"La Fiscalía General del Estado reitera que las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos", afirmó.