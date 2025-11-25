Segob asegura diálogo con productores y transportistas tras mega bloqueo nacional
La dependencia afirma que más de 200 reuniones han permitido avanzar en acuerdos
La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre las autoridades federales y los productores agrícolas, con el fin de atender sus inquietudes y avanzar en los acuerdos.
Por medio de un comunicado, explicó que desde hace meses se están llevando a cabo mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para poder garantizar la seguridad e integridad de los operadores, así como la protección a sus mercancías y la misma ruta.
Apuntó que debido a estas acciones, solo una agrupación de transportistas es la que se manifestó, mientras que el resto se encuentra en pláticas y se deslindó de las movilizaciones y bloqueos de este lunes 24 de noviembre.
Gobernación reiteró que existe el diálogo, por lo que no hay razón de "llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta para atender inquietudes y avanzar en acuerdos", escribió.
-----¿Por qué se manifiestan los transportistas y productores del campo?
El pasado lunes 24 de noviembre transportistas y productores agrícolas realizaron un mega bloqueo en los principales accesos del país.
Los manifestantes exigen precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.
De acuerdo con Segob se registraron cierres en 17 estados, lo que está generando afectaciones a la ciudadanía y sus actividades.
En total se reportan 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.
