Cae el reclutador de los asesinos de C. Manzo

Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Jaciel Antonio Herrera Torres, de 36 años, alias El Pelón, identificado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona.

De acuerdo con las investigaciones, El Pelón reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos occisos, quienes participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal informó que como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y resultado de trabajos de investigación, en el municipio de Uruapan, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Fiscalía y Policía Estatal, detuvieron a Jaciel Antonio Herrera.

Al continuar con las líneas de investigación sobre un grupo criminal responsable del homicidio del presidente municipal Carlos Manzo, los uniformados realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar a un sujeto señalado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la información previa le dieron seguimiento y en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, se detuvo a El Pelón por delitos de cohecho y contra la salud.