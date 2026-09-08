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Segob reporta canje voluntario de más de 13 mil armas en México

Más de 3.5 millones de artículos decomisados se entregaron a casi 446 mil personas.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 03:14 p.m.
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Segob reporta canje voluntario de más de 13 mil armas en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el cual destacó el canje voluntario de más de 13 mil armas de fuego y la implementación de un paquete de programas educativos, laborales y comunitarios diseñados para alejar a las y los jóvenes de la violencia.

      Segob impulsa canje voluntario de armas y programas para jóvenes

      En materia de desarme voluntario, la funcionaria informó que del primero de octubre de 2024 a la fecha la ciudadanía ha canjeado un total de 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo mediante un proceso completamente anónimo. De manera paralela, las autoridades mantienen la entrega de juguetes educativos a cambio de juguetes bélicos, al tiempo que refuerzan las Ferias de la Paz y las visitas casa por casa para facilitar trámites de identidad como actas de nacimiento.

      Estrategias para el desarrollo juvenil y apoyo comunitario

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      En el ámbito del desarrollo juvenil y bajo la premisa de que la seguridad es fruto de la justicia, Rodríguez detalló la meta de incorporar a 400 mil estudiantes a través de la construcción, ampliación y transformación de planteles de bachillerato en todo el país. Asimismo, señaló que ya se encuentra en marcha la obra de los primeros 60 centros México Imparable, enfocados en el deporte, la cultura y la salud mental, así como la incorporación de más de 416 mil beneficiarios al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para su capacitación laboral.

      La estrategia contempla además acciones de integración social en municipios prioritarios con el programa Jóvenes Unen al Barrio, la inscripción de más de 31 mil participantes en Boxeando por la Paz y la conformación de mil 837 comités de Jóvenes por la Transformación.

      Respecto al apoyo directo a comunidades vulnerables, se resaltó la entrega gratuita de más de 3.5 millones de artículos de primera necesidad decomisados en aduanas mediante el Tianguis del Bienestar, beneficiando a casi 446 mil personas en 35 municipios y 830 localidades.

      La secretaria concluyó su intervención subrayando que la atención a las juventudes representa un derecho fundamental y no una simple concesión.

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