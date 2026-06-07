Segob pide terminar protesta de la CNTE

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Ciudad de México.- Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE continúan las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de alcanzar acuerdos acerca de las principales demandas del magisterio, entre ellas la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y cambios al sistema de pensiones derivado de la Ley del ISSSTE de 2007.

En un comunicado conjunto, el secretario de educación pública, Mario Delgado, afirmó que el gobierno federal mantiene el diálogo con las múltiples representaciones de la CNTE y destacó que ya existe una ruta de trabajo para atender las dos principales exigencias del movimiento magisterial.

Respecto a la reforma educativa, señaló que se mantiene el compromiso de campaña de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para desaparecer la Usicamm. Para ello, explicó, se propuso una ruta con fechas específicas que permita presentar durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa que garantice los derechos laborales de los docentes, fortalezca la transparencia y elimine prácticas de nepotismo, favoritismo y corrupción en los procesos de ingreso y promoción.

En materia de pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reiteró que el gobierno mexicano considera que la reforma de 2007 fue una medida perjudicial para los trabajadores al servicio del Estado, pero reconoció que su abrogación total enfrenta dificultades financieras debido al alto costo que implicaría para las finanzas públicas.

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